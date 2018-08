Så mycket bevattnas fotbollsplanerna

Foto: Vegard Wivestad , Grøtt

Att de kommunala fotbollsplanerna bevattnats mitt under torkan sticker i ögonen på många. Nu avslöjar Sydöstran hur mycket vatten som går åt.

Sydöstran har tidigare rapporterat om de nya reglerna för kommunens bevattningsförbud, som har retat Karlshamnsborna. Ett av irritationsmomenten är fotbollsplanerna på Vägga IP, Högadals IP och Märserum IP, som fått dispens från bevattningsförbudet. De bevattnades tidigare tre gånger per dygn, kl 01, 06:30 och en gång under dagen. Den ungefärliga förbrukningen låg på 75 kubikmeter, vilket motsvarar 75 000 liter per dygn.

Men från och med första augusti begränsades bevattningen även på dessa planer. Nu bevattnas de endast två gånger om dagen, på morgonen och på natten. Det innebär att vattenförbrukningen begränsats till 50 kubikmeter, eller 50 000 liter, per dygn.