Så mycket tjänade Shellback förra året

Foto: Jordan Strauss

Johan ”Shellback” Schusters årsredovisning för 2018 är nu klar. Den visar att det blev en rejäl vinst för musikproducenten från Karlshamn förra året – och han plockar ut hälften i utdelning.

Producenten Johan ”Shellback” Schuster från Karlshamn gör ett rekordår med sitt bolag Shellback Industries AB. Det rapporterar tidningen Expressen.

Förra året omsatte bolaget över 108 miljoner kronor, vilket är en ökning med drygt 22 miljoner jämfört med föregående år.

Shellback är en av världens mest framgångsrika låtskrivare och har skrivit och producerat musik åt artister som Britney Spears, Just Timberlake, Taylor Swift, Pink och pojkbandet One Direction. Han har vid flera tillfällen arbetat tillsammans med svenske producenten och musikikonen Max Martin.

Fakta Shellback Industries AB Nettoomsättning: 2018: 108 262 000 kronor 2017: 85 864 000 kronor 2016: 90 976 000 kronor Resultat: 2018: 101 163 750 kronor 2017: 84 232 806 kronor Visa mer...

När årsredovisningen för 2018 nu har lämnats in, kan man konstatera att Shellbacks bolag gör ett succéår. Under 2018 omsatte Shellback Industries AB in 108 262 000 kronor. Året dessförinnan var summan 85 864 000 kronor.

Efter skatt blir det en vinst på 101 miljoner kronor för 2018.

Enligt årsredovisningen har Johan Schuster valt att att lämna 51 av de miljonerna i bolaget och plockat ut en utdelning på 50 miljoner kronor.