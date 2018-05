Shellbacks ”chockbesök” på musikskolan

Profil

• Karl Johan Schuster, mer känd som Shellback, är 33 år och kommer från Karlshamn.

• Han är musikproducent, låtskrivare och musiker med bas i Los Angeles.

• Tillsammans med Max Martin har han skrivit hitsinglar som "So What" och "Raise Your Glass" med Pink, "If U Seek Amy" och "3" för Britney Spears, "DJ Got Us Fallin' in Love" för Usher och "Whataya Want from Me" för Adam Lambert.

Kuriosa: Schusters artistnamn är taget från seriefiguren Skalman i Bamse, vars namn på engelska är just Shellback.

Källa: Wikipedia.