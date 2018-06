Polisen fick under fredagen in en anmälan om skadegörelse på boendet Bäckegården. Under torsdagskvällen var det en man som uppmärksammade en annan man som stod och siktade med ett vapen mot fastigheten. Det visade sig senare har varit en korrekt iakttagelse i och med att man fann ett kulhål i en fönsterruta. Det rör sig om en skjutning med en soft airgun. Polisen säger sig ha vissa misstankar om vem den skyldige är.