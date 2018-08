Smokie fyllde Alices gårdsplan

Foto: Gunnel Persson

Smokie älskar köttbullar med brunsås och publiken älskade Smokie.

– De är så härliga och spelar så fin musik. Jag har lyssnat på dem i många år, säger Ulrica Hermansson från Hasslö.

– Det här är fantastiskt, det är mer än 2 000 personer, och folk har kommit från halva Sverige, säger Alice Åkerblom som bor i disponentvillan tillsammans med Sven Melander.

Det råder en varm stämning i trädgården och på gårdsplanen, både vad gäller atmosfär och grader. Några småpratar, andra skrattar och under scen ligger Micke Hansson i en hängmatta.

Foto: Gunnel Persson

– Jag är backlinetekniker och har levererat alla instrument och förstärkare till Smokie. Jag började klockan 06.00 och kommer hem runt 02.00, då ska jag packa till Skogsröjet. Att ligga i hängmattan är ett sätt att koppla av, jag kan somna till vilket ljud som, säger Micke Hansson.

Smokie gör entré i Svängsta.

– Det är fantastiskt att vara här och jag älskar köttbullar med brunsås, säger Smokies sångare Mike Craft.

Foto: Gunnel Persson

Det brittiska popbandet bildades i England 1966, och de senast 23 åren har Mike stått för sången.

– Jag älskar Sverige, utom när vi ska möta er i fotboll, skrattar Mike.

Vilken är Smokies bästa låt genom tiderna?

– Alla är speciella men den jag personligen uppskattar mest är ”If you think you know how to love me”. Det är den första stora hiten för bandet, säger Mike Craft som klockan 21.05 levererar den till publiken.

Ställer man samma fråga till publiken, blir det annat svar.

– Living next door to Alice, säger Lars Stenström från Olofström.

– ”Alice…”, den var populär när jag var tonåring, alla spelade den för mig, skrattar Alice Åkerblom.

Hur ska ni toppa detta evenemang?

– Detta ger inspiration, det kommer att bli lättare att tänka vidare på vad vi vill göra framöver, säger Alice.

I kväll sover bandet i Karlshamn och i morgon ger de sig iväg till Norge för nästa konsert.