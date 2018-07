Sparbanken Eken ger miljon till stängsel

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Nu kan djurägare och lantbrukare som drabbats av torkan ansöka om pengar hos Sparbanken Eken. Banken har, tillsammans med sina sex lokala ägarstiftelser, avsatt en miljon kronor för att djurägare ska skapa nya betesmarker i den svåra situationen.

Som mest kan ansökande få 20 000 kronor och pengarna ska gå till att stängsla in områden som kan användas som betesmark. Just bristen på foder har varit ett av de största problemen för lantbrukare och djurägare under torkan, då betet i hagarna inte räcker till, utan många har fått utfodra med vinterfodret.

– Sparbanken Eken vill tillsammans med våra sex ägarstiftelser visa våra sympatier för djurägarna i vårt verksamhetsområde. Att sätta undan en miljon kronor tycker vi är att visa vårt lokala engagemang i ett extremt tufft läge. Vi hoppas att denna insats ska göra lite skillnad för den enskilde djurägaren, säger Leif Fransson, VD på Sparbanken Eken.

Ansökan för bidraget kan göras på bankens hemsida från den 25 juli till den 15 september.

Utöver bidraget för stängsel har banken beredskap att, genom foderkredit, kunna hjälpa befintliga kunder att klara av extra kostnader för foderinköp.