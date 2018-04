Stipendiaten Minna på väg mot USA

Foto: Henrik Brandberg

Hon hade egentligen tänkt jobba och fundera över framtiden efter gymnasiet. Som nybliven mottagare av Lennart Borgströms stipendium har dock planerna ändrats. Ett halvårs studier i USA väntar.

Under flera år har Lennart Borgström, tidigare vd på ABU Garcia, genom ett stipendium erbjudit duktiga studenter möjligheten att studera vid The College of William and Mary i Williamsburg, Virginia, USA. Företaget ABU Garcia stöttar också stipendiet.

Nu är det klart att den 20:e studenten som får stipendiet är Minna Dahlberg, som går tredje året på det naturvetenskapliga programmet på Väggaskolan.

– Det känns spännande, men också nervöst, säger hon inför den stundande resan.

Göran Enocson, ordförande för stiftelsen, konstaterar att årets val av stipendiat var ganska enkelt.

– Man tittar på prestationer i naturvetenskap och språk. Sedan är de personliga egenskaperna viktiga. Minna är exceptionell, slår ordföranden fast.

Vid sidan av studierna ägnar sig årets stipendiat åt musik, både i form av fiol och piano som hon lärt sig inom musikskolan.

– Annars målar jag. Det är skönt att sätta sig ner och tänka på något helt annat.

Minna Dahlberg berättar att hon från början hade tänkt sig att jobba efter gymnasiet för att få tid att fundera över framtiden. Genom en lärare som tipsade henne om stipendiet blev det dock andra planer.

Hon berättar att hon börjat titta igenom vilka kurser hon ska gå under halvåret i USA. Det luta år kurser i matematik, fysik och biologi, men också en kurs i konsthistoria.

– Jag vill inte bara läsa tunga ämnen. Jag ser den här tiden so en chans att lära mig mer om mig själv.

– Det ska bli jättekul och intressant att uppleva att bo på college utomlands. Jag hade tänkt att jag när jag var mellan 20-40 skulle jobba eller studera utomlands. Nu kom det lite tidigare än förväntat.