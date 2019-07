Under tidig morgonstund under onsdagen beslutade sig polisen för att stoppa en personbil. Bakom ratten satt in 45-årig man. Han var påverkad och visade upp ett misstänkt förfalskat körkort. Mannen misstänks nu för grovt rattfylleri och grov olovlig körning och förfalskning. 45-åringen är känd av polisen sedan tidigare då han tidigare vid flertalet tillfällen kört bil trots att han saknar körkort.