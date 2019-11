Storsatsning ska få i gång julskyltningen

Foto: Towe Olsson

När Karlshamns centrumförening tar nytt grepp om skyltsöndagen är det bäst att ta riktigt sköna skor på.

Och övervåningen i Flaggenhuset förvandlas till ett paradis för barn upp till 12 år dit alla förskolebarn i kommunen redan fått en vip-inbjudan.

Som vanligt tar scouternas traditionella julmarknad med tomteparaden plats på torget, och även i Centrumhuset kommer butikerna att skylta gemensamt med överraskningar.

– Vi har en väldigt välvillig fastighetsägare på Flaggenhuset så vi lägger fokus där i år, säger Karin Strindgård på Centrumföreningen.

I Team Sportias gamla lokaler håller man som bäst på att anlägga ett kostnadsfritt aktivitetsland för alla barn och naturligtvis kommer tomten också.

– Tomten kommer dessutom att uppfylla några av barnens önskningar och skicka vykort hem till barnen. Det blir flera överraskningar där uppe, vi satsar rejält nu när möjligheten finns för oss.

Nytt för i år är nämligen att man ställer till med tävling kallad Tippetippetip för både kunder och butiker, där målet är att besöka så många butiker som möjligt.

– Vi vill ha runt folk mer i stan, säger Lotta Johansson som är administratör på Centrumföreningen. Man behöver inte ens handla något utan bara gå in i butikerna som är med och få en kod. Vi har ju många mysiga små butiker där man kanske inte går in bara spontant.

En del av satsningen är också att få alla butiker i centrala stan att julskylta.

– Man kan vinna presentkort på olika summor, säger Karin Strindgård. Och sedan får även besökarna rösta på vilken butik som har den bästa skyltningen.

Tävlingen varar till den tredje advent.

På Black Friday öppnar många butiker redan klockan åtta på morgonen, och Karlshamn liksom flera andra kommuner har valt att satsa stort på det lokala i tider när närproducerat är stort.

– Vi hakar på trenden Local is the new black, säger Karin Strindgård. Vi vill verkligen vara med och lyfta fram allt det positiva med att handla lokalt.