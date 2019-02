En tjuv har tagit sig in i ett flerfamiljshus längs Norra Fogdelyckegatan. Väl inne har hen tagit trappan ner för att i källaren bryta upp flera hänglås till ett antal förråd. En lista på vad som exakt har stulits har ännu inte anlänt polisen som fick in anmälan under fredagen. Stölden har skett någon gång mellan den 28 och 31 januari.