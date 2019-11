Foto: Gunnel Persson

På lördag blir det julstämning i Stadsteatern. Då bjuder Karlshamns musiksällskap, Karlshamns musikkår samt flera körer in till konsert.

”Det lackar mot jul” heter konserten som traditionsenligt hålls i Stadsteatern. Under dirigent Lena Karlssons ledning spelar Karlshamns musiksällskap och Karlshamns musiksällskap in julen. Hjälp med att sjunga in den får man av Väggaskolans kör Les Voix samt av AT-kören.