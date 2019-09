Foto: Gunnel Persson

I samband med de nattliga arbetena i Hinsetunneln har betong rasat ner. Därför hålls tunneln stängd under dagen.

P4 Blekinge skriver att det är den nya betongen som rasat ner på belysningen. Lamporna har sedan rasat ned i tunneln.

Tunneln kommer att hållas stängd under hela tisdagen. Prognosen är just nu att tunneln tidigast kan öppnas under onsdag morgon.