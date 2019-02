Ulla tar över klubban i AV-nämnden

Foto: Gunnel Persson

Ulla Sandgren (S) är ny ordförande i nämnden för arbete och välfärd, AV-nämnden. Det handlar om ett nämnd som kämpar med ett stort ekonomiskt underskott och den nya ordföranden berättar att hon tog sig en rejäl funderare innan hon antog utmaningen.

Efter att ha suttit som ledamot i nämnden har nu Ulla Sandgren nu tagit över ordförandeklubban för AV-nämnden. Hon har nu det politiska ansvaret för en nämnd vars verksamhet har jobbat för högtryck under en längre tid. Ökade behov av stöd, särskilt inom området barn- och familj, har gjort att kostnaderna sprungit iväg.

Prognosen för det gångna året ser ut att landa på ett minus på 43 miljoner kronor jämfört med budgeten. Det pågår ett intensivt arbete för att hitta effektiviseringar som innebär att man ska kunna ge samma hjälp och stöd till behövande för en billigare peng.

En stor utmaning och Ulla Sandgren berättar att hon inte sa ja till uppdraget som ordförande på stående fot.

–Jag tog mig en tankeställare innan. Jag hoppas att jag ska kunna vara till nytta.

Ulla Sandgren har under lång tid arbetat inom landstinget, numera regionen, som undersköterska på akutavdelningen i Karlshamn. Intresset för politik har hon haft med sig under hela livet, men inkörsporten har varit via det fackliga engagemanget i Kommunal.

Hon ser en naturlig koppling mellan hennes yrke och det område hon ansvarar för som nämndordförande.

– Det precis som vården, det är ett område som berör, säger Ulla Sandgren och konstaterar att det handlar om att ge människor hjälp.

Hon tycker att samarbetet med förvaltningschefen Thomas Svensson fungerar bra och tror på dennes tankar om att utveckla verksamheten och minska utgifterna. Det handlar bland annat om att satsa på stöd och vård i egen regi samt ett förebyggande arbete som ska minska behovet av dyra placeringar. Vidare pågår satsningar på nya LSS-boenden som både ska ge en bättre arbetsmiljö och billigare drift.

Ett stort fokus ska också läggas på att hjälpa de som i dag har försörjningsstöd till egenförsörjning.

Som ny på ordförandeposten tror Ulla Sandgren att hon kan bidra med lite nya perspektiv.

– Jag hoppas att jag och de som är nya i nämnden kommer in med lite nya ögon