18-åring dödshotade socialsekreterare under bilfärd – döms

Foto: Johan Hultgren

En 18-årig man dödshotade två socialsekreterare när de skulle transportera honom till ett behandlingshem.

Han döms nu för hot mot tjänsteman och brott mot knivlagen för att ha tagit fram en kniv under bilfärden.

Det var i mitten av maj som de två socialsekreterare skulle transportera mannen från Karlskrona till ett behandlingshem i Skåne.

Under bilfärden dödshotade mannen socialsekreterarna flera gånger och sa att han hade en pistol i sitt bagage. Han uppträdde även väldigt aggressivt och hotfullt. När de kom fram till behandlingshemmet vägrade mannen stanna där och efter att ha ringt till sin chef beslutade socialsekreterarna att köra tillbaka mannen till Karlskrona igen.

Då tog han fram en kniv och sa att polisen inte kunde ta den ifrån honom. Han visade även en bild på sin telefon där han håller i en pistol. Socialsekreterarna uppfattade 18-åringen som väldigt oförutsägbar och var mycket rädda under bilfärden. De kommunicerade med varandra via sms under färden.

Nu döms mannen för hot mot tjänsteman och brott mot knivlagen.

Han döms till ungdomstjänst i 60 timmar på grund av att han var 17 år när händelsen inträffade.