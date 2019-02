19-åring anhållen för misstänkt våldtäkt

Foto: Johan Nilsson/TT

Den 19-åring som greps i helgen misstänkt för våldtäkt sitter nu anhållen. En teknisk undersökning ska nu göras i den aktuella lägenheten.

Det var vid sextiden i söndags morse som polis larmades till en adress i Karlskrona angående en misstänkt våldtäkt. En 19-årig man ska, enligt uppgift från polisens mediecenter, ha gripits på platsen misstänkt för våldtäkt.

Den kvinna som uppges ha blivit våldtagen fördes till sjukhus med ambulans. En tredje person medtogs också av polisen som vittne i samband med den misstänkta våldtäkten.

Polisen ska också ha behövt forcera upp en dörr för att ta sig in i den lägenhet där våldtäkten ska ha ägt rum. Enligt polisens pressinformatör har en låssmed kallats till adressen för att återställa dörren och låset.

Den 19-årige mannen anhölls i söndags eftermiddag misstänkt för våldtäkt.

– Vi kommer nu att göra en teknisk undersökning på platsen och fortsätta med förhör med de inblandade, säger Peter Andersson, jourhavande förundersökningsledare på polisen i Karlskrona.

I övrigt är polis och åklagare mycket förtegna i ärendet.

– Vi vidtar diverse utredningsåtgärder under dagen, som vidare förhör och en teknisk undersökning. Anhållandefristen går ut på onsdag och nu hämtar vi in all information vi kan, säger vice chefsåklagare Marie Lindström, som leder förundersökningen.

Hon vill inte gå in på uppgifter om hur gammal målsäganden exempelvis är.

– Det är ingen uppgift jag vill gå ut med i nuläget, säger Marie Lindström.