Affärsmannen häktades i Karlskrona

Foto: Andreas Blomlöf

Idag måndag häktades den 29-årige affärsman som misstänks för mångmiljonsvindlerier. Nu sitter han i väntan på att åtal ska väckas för nästan hundra fall av grova bedrägerier.

Vid halv niotiden på morgonen körde en kriminalvårdsbil in på baksidan av Blekinge Tingsrätt. Klockan 09.00 skulle nämligen den 29-årige affärsman från Blekinge, som misstänks för mångmiljonsvindel, vara med i häktningsförhandlingar där.

Mannen kom till Sverige i torsdags eftermiddag i förra veckan efter att ha suttit häktad i Marocko sedan i november 2017. Detta för att säkerställa att han kunde vara med vid dagens två olika häktningsförhandlingar, dels den i Karlskrona , dels en förhandling som skulle ske via videolänk till Malmö.

Det fanns bara åtta stolar för allmänheten i häktningssalen. När åskådarna släpptes in var 29-åringen redan på plats. Troligtvis hade han förts in i förväg genom en speciell ingång. Två poliser höll sig i närheten plus ordningsvakt. Det finns även en hotbild mot mannen efter att en av hans lyxbilar sprängts i luften i höstas. Den misstänkte i salen var klädd i gröna kriminalvårdskläder: mjukisbyxor och tröja samt vita plasttofflor på fötterna.

Häktningsförhandlingarna började med att de punkter som 29-åringen misstänks för lästes upp. Hans försvarsadvokat Thomas Martinson bestred genast anklagelserna och förnekade brott i grunden.

Kammaråklagare Joel Holmgren yrkade sedan på att man skulle fortsätta inom stängda dörrar. Det hade Thomas Martinson inget emot, så bara efter någon minut beslöts det att allmänheten fick gå ut igen. Skälet till att dörrarna stängdes var att det finns fler misstänkta i utredningen och åklagaren vill inte att för mycket förundersökningsmaterial ska bli känt.

20 minuter senare kom både åklagare och advokat ut, rätten skulle nämligen överlägga. Cirka en halvtimme senare kallades alla in i salen igen.

Då förklarades att 29-åringen häktades på sannolika skäl misstänkt för 96 fall av grovt bedrägeri, flertalet fall av olaga hot, grovt penningtvättsbrott samt narkotikabrott. De två senare brotten ska ha skett i Stockholm. Häktningsskälen var att den misstänkte inte ska få chans att undanröja bevis eller fortsätta sin brottsliga bana. Åtal ska väckas senast den 20 augusti. Häktningsbeslutet är dock inte hugget i sten utan kan överklagas.

29-åringen fick så återigen på sig handbojor och fördes bort.

Han skulle alltså senare på dagen ställas inför ytterligare en häktningsförhandling i Malmö. Då skulle det handla om en överklagad dom på tre års fängelse för tidigare grova bedrägerier i elektronikbranschen, samt för falska avbetalningskontrakt.

När Sydöstran talade både med åklagare och advokat hade båda dock intrycket att 29-åringen inte skulle föras vidare till Malmö, utan vara kvar i Karlskrona.

– Så som jag har förstått det fördes han vidare till häktet för att via videolänk medverka i häktningsförhandlingar vid Malmö hovrätt, sade försvarsadvokat, Thomas Martinson efter häktningen i Blekinge Tingsrätt.