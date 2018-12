Förare anmäld efter trafikolycka

Trafikolyckan på E22:an vid Lösen i måndags morse har nu resulterat i en anmälan om vållande till kroppsskada – riktad mot föraren av den bil som orsakade kökrocken, genom att inte hålla tillräckligt avstånd till bilen framför.

Det hela började med att en bilist bromsade in för ett rådjur. Föraren av bilen bakom hann bromsa – men föraren av bilen bakom hann inte, utan körde in i framförvarande bil, som i sin tur trycktes in i bilen längst fram.

Två personer skadades; en i nacken, och en annan i armbåge och knä.