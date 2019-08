Artist sjuk - kommer inte att spela på Skärgårdsfesten

Foto: Erik Simander/TT

Artisten Imenella, som planerat skulle uppträtt i Hoglands park under lördag kväll, har blivit plötsligt sjuk och kommer inte kunna genomföra konserten.

Skärgårdsfesten hittade snabbt en ersättare.

Imenella kommer att ersättas av stjärnskottet Lamix. Såhär skriver Skärgårdsfesten om artisten i ett pressmeddelande:

”Lamix har på egen hand lyckats bygga en stark fanbase och efter att förra året ha kammat hem P3 Guld-titeln ”Framtidens artist” ligger världen för hans fötter. Under det gångna året har Lamix hunnit dela med sig av flertalet singlar som alla cementerar hans position som en av våra mest spännande urbana artister.

Sommaren 2017 debuterade 20-åriga Lamin Mbergan med låten ”Hey Baby” och förra året släpptes andra singeln ”Lamborghini”. Lamix har redan sålt dubbelplatina och har också hunnit bli Grammisnominerad.

Nyligen släpptes första singeln ”Ankare” och titelspåret ”Ingen Som Hör” från kommande debut-EP:n och ”Ankare” gick rakt in på plats 28 på topp 50 Spotify och streamades över 100 000 gånger under första dygnet. Debut-EP "Ingen som hör" släpptes under 2018, och är genomgående producerad av den Grammisnominerade producenten Pablo Paz. Räkna med hits, känsla och hiphop på svenska av högsta klass.”

Lamix kommer att spela i Hoglands park lördag kväll klockan 19.30.