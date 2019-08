Åsa Håkanson: Fyra personliga svar efter Ådalen

14 dagar före skotten i Ådalen 1931 fick Sveriges statsminister Per Albin Hansson ett brev från landstingsdirektören i Härnösand med bland annat : ”...i går berättades mig att de arbetslösa industriarbetarna har uppe efter älven alltmera börjat komma in under en verklig förtvivlan. På många håll har man funnit på att ligga till sängs under större delen av dygnet för att därigenom minska behovet av mat...”