Berg och dal-baneväder i veckan

Foto: Barbro Vivien / SvD / TT

Stundom svalare, stundom högsommartemperaturer.

Sol, regn och åska. Veckans väder blir en meteorologisk berg och dalbana.

– Det är ett ganska dramatiskt väder som väntar Blekinge i veckan med mycket som händer.

– Det blir stora svängningar med lite av varje, värme för den som gillar det och regn för den som gillar det, säger Christoffer Hallgren, meteorolog på Foreca.

På tisdagen blir det klart till halvklart väder, med en del höga molnslöjor. Det kommer också röra sig in varmare luft och maxtemperaturer på runt 28 grader kan förekomma. Det förväntas måttliga till friska sydostliga vindar.

Under onsdagen har vi veckans högsta temperaturer att vänta. Då kan det bli uppemot 30 grader och i somliga orter närmare 31-32 grader. Det ska blåsa måttliga vindar från sydost på 4-8 meter per sekund. Under natten till torsdag ser det ut att kunna dra in regnmoln.

Regnområdet fortsätter att dra in över länet på torsdagsmorgonen, vilket pressar ner temperaturerna något.

Senare på dagen väntas dock temperaturerna röra sig upp igen, med temperaturer runt 26-29 grader. På öarna i skärgården kan det blåsa friska vindar men inåt land väntar milda till måttliga vindar.

Fredagen bjuder på lite av varje med både regn, åska och höga temperaturer. Räkna med ganska kraftiga regn- och åskskurar från förmiddagen och framåt. I samband med åskmolnen förväntas det också att blåsa ordentligt på sina håll.

Trots regnvädret fortsätter högsommarvärmen med temperaturer över 25 grader, men i samband med regnmolnen kan temperaturerna snabbt sjunka. Redan under fredagskvällen ser regnovädret ut att röra sig bort och vädret blir mer stabilt.

Under lördagen fortsätter fredagens regnoväder att röra sig västerut och blekingeborna kan se fram emot halvklart till klart väder. Det blir något svalare med temperaturer mellan 20 och 23 grader medan fredagens vindbyar fortsätter att härja.

På söndag blir det likt lördag temperaturer mellan 20-23 grader, men det ska inte vara lika blåsigt. Ett regnoväder kan dra sig in över länet under dagen, men det är något oklart och i nuläget ser det ut vara uppehåll fram tills på måndagen.