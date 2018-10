Biskopen höll mässa i Fredrikskyrkan

Foto: Simon Gruvström

Biskopen Johan Tyrberg ”kom hem” – och igår kväll höll han en mässa i nyrenoverade Fredrikskyrkan.

Biskop Johan Tyrberg är på så kallad visitation i Blekinge mellan den 10 och 14 oktober.

Tyrberg har tidigare jobbat som präst både på Sturkö, i Ramdala och Ronneby och i går kväll höll han en välbesökt mässa i Fredrikskyrkan som nyligen genomgått en total omvandling med en renovering för 113 miljoner kronor.

Foto: Simon Gruvström

Foto: Simon Gruvström

I kväll är Johan Tyrberg med på en aftonbön och mingel i Fridlevstads kyrka.

Under fredagen kör Svenska kyrka en after work på puben The Fox & Anchor i Karlskrona och på söndag avslutas besöket med en mässa i Bräkne-Hoby kyrka.