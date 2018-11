Blekingeforskning i världstoppen

Foto: Mattias Mattisson

Mjukvara påverkar din vardag mer än du tror. Allt från telefonen till betalningen i mataffären styrs av program som bara måste fungera. Därför är forskningen på ämnet viktig. Något BTH är ledande på.

För varje år som går blir samhället allt mer digitaliserat. Och det är inte bara det som händer i din direkta närhet som påverkas av de otaliga datorprogrammen – industrin, sjukvården, näringslivet – ja i stort sett alla delar av landet är beroende av att mjukvaran fungerar som den ska.

– Företagen lägger mycket fokus på att programmen ska vara så bra som möjligt, men det finns alltid utrymme till förbättring, säger professor Claes Wohlin vid BTH.

Han är en av de BTH-forskare som rankas som en av de i landet som har störst påverkan inom mjukvaruforskningen internationellt, baserat på antalet citeringar. Han berättar att forskningen tar avstamp i den teknik som redan finns och har ambitionen att göra den bättre och ännu säkrare, samt se möjligheter för framtida utveckling.

Målet är att minimera antalet gånger som ett program slutar fungera.

– Alla som använder en dator vet hur irriterande det är när något kraschar. Med vår forskning vill vi hitta metoder för att minska riskerna för att något går fel.

– Helst ska man inte ens märka av att mjukvaran finns i det man använder.

Den mjukvaruforskning som bedrivs vid BTH är högt rankad och Claes och hans kollegor har samarbeten med en rad stora företag både lokalt och på nationell nivå.

Nu har den ansedda tidskriften ”Journal of Systems and Software” publicerat en artikel där BTH:s topposition cementeras. Rankingen avser publikationer under åtta år (2010–2017) och där rankas BTH som sex i världen och högst i Europa vad det gäller antal publikationer i ledande tidskrifter inom mjukvaruområdet.

Varför är det då viktigt?

– Om man gör forskning som ingen läser eller använder så är det ett problem som man borde försöka åtgärda. Citeringarna visar hur stor spridning forskningen får och hjälper till att skapa nya insikter och att driva forskningen framåt.

Forskarna slipper dock att spendera tid på att leta efter de publikationer där deras forskning förekommer. Claes Wohlin förklarar att det finns en söktjänst från Google som är speciellt framtagen för att göra det möjligt att hålla koll på när den egna och andras forskning blir citerad.

Genom att forskningen får stor spridning blir det lättare att bygga nya nätverk med andra forskare – men även att få till viktiga samarbeten med företag och göra forskningsansökningar lättare.

– Det ser förstås bra ut om för de som ska finansiera forskningen om den ofta når ut och blir läst.

Och så är det väl lite roligt att bli citerad också?

– Ja, så är det absolut! Det är en drivkraft att vara med och påverka. Man vill att forskningen ska få avtryck akademiskt och att den ger resultat för företagen som använder den.

Mats Viberg, rektor på BTH, är nöjd med den fina position som högskolan har internationellt.

– Rankinglistorna visar på BTH:s mycket starka position inom området och det är speciellt roligt att det finns så många forskare med koppling till BTH med på listorna. Vi har förstärkt forskningen i mjukvaruutveckling ytterligare och nu ser vi fram emot att också lansera att civilingenjörsprogram inom området med start hösten 2019, säger han i ett uttalande.