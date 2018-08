Brand för tredje dagen i rad i Kungsmarken

I fredags var det dags igen. Vid kvart i nio på kvällen kom ytterligare ett larm om att det brann i Kungsmarkens områden, denna gång vid Sunnadalskolan. Det rörde sig om tre olika bränder som var utspridda på runt 20 kvadratmeter, enligt SR Blekinge. Även dessa mindre eldsvådor misstänks vara anlagd.

– Det råder ingen tveksamhet om att någon har varit och tuttat på i gräset. Troligtvis är det någon som tycker att det är roligt att leka med en tändare, säger Stefan Ericsson, insatsledare på räddningstjänsten, till Blekinge Läns Tidning.

Det var för tredje dagen i rad som det brann på ungefär samma område just i Kungsmarken. Under torsdagskvällen larmades nämligen räddningstjänsten till ett flertal mindre bränder på Kungsmarksvägen och under onsdagskvällen brann det bara ett stenkast från samma plats.