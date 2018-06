Brand vid järnväg – stopp i tågtrafiken

Just nu är det stopp för all tågtrafik mellan Hässleholm och Kristianstad vilket på påverkar resorna i Blekinge.

Orsaken till stoppet är en gräsbrand vid järnvägen.

Det är oklart när trafiken kan öppna igen. Bussar är beställda för att ersätta inställda tåg mellan Hässleholm och Kristianstad.

Stationer där tågtrafiken kan påverkas är:

Hässleholm, Bräkne-Hoby, Bromölla, Kristianstad C, Fjälkinge, Karlshamn, Mörrum, Ronneby, Sölvesborg, Vinslöv, Önnestad, Karlskrona C, Burlöv, Eslöv, Hjärup, Höör, Lund C, Stehag, Stångby, Sösdala, Tjörnarp, Åkarp, Örtofta, Malmö C.