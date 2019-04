Bygg ett insektshotell

Foto: Andreas Blomlöf

Insekter är bra både för vår överlevnad och för att vi ska få fina trädgårdar. Samtidigt är det brist på dem. Men du kan hjälpa dem genom att bygga insektshotell.

I städer och landskap med konventionellt jordbruk är det brist på insekter. Det beror på att det är ont om föda och skydd där. Samtidigt är småkrypen viktiga för oss.

– De är fina att ha i trädgården och otroligt viktiga för att allt runt om ska fungera. Pollinerande insekter ser till att vi får frukt, grönsaker och mat på bordet. Andra ser till att det blir en jämvikt i naturen, berättar Tobias Federsel som är naturvårdshandläggare, för hotade arter, på Länsstyrelsen i Blekinge.

Har du oönskade kryp som bladlöss i trädgården är det bra om det även finns insekter som kan äta dem. Guldögonsländor, nyckelpigor, olika rovsteklar och getingar hjälper till med det. För att nyckelpigor och sländor ska trivas ska du ha en stökig trädgård med löv på marken som de kan gömma sig och övervintra i. Vildbin gillar öppen sand eller jord som de kan bo i. Överlag är naturliga trädgårdar värdefulla.

För pollineringen behöver du vildbin, humlor och blomflugor. Dem kan du locka och underlätta för genom att skaffa insektshotell. Hotellen kan se ut på olika sätt och ta emot olika varelser. Du kan köpa färdiga eller bygga egna.

Foto: Andreas Blomlöf

Det billigaste består av vass som binds samman. Till lite större insekter kan du köpa bambupinnar och binda ihop. Insekter gillar även hårda lövträd som bok och ek samt fruktträd. Har du till exempel ett fruktträd som är på väg att ge sig kan du borra hål i det och på så sätt skapa bon. Det behöver inte heller vara ett helt träd utan kan vara en bit av ett. Tänk dock på att borra på den delen där barken sitter. Är det sprickor i trädet är det risk att parasiter tar sig in. Borra inte heller hela vägen igenom. Hålen ska vara släta samt mellan två och nio millimeter i diameter för att vara lagom för insekterna. Djupet bör dessutom vara på mellan 10 och 15 centimeter. Oavsett vilken typ av hotell du skapar ska det vara stängt i ena änden.

Insekter gillar att bo soligt och skyddat från regnet.

– Helst ska insektshotellet vara någon meter från marken. Där är det torrare, längre ner är det fuktigt och regn kan stänka upp, säger Tobias.

Sätt gärna ett skyddande tak ovanpå och ett nät över hålen som skydd från fåglar.

Vare sig du har en balkong eller trädgård kan du ha ett hotell. Se bara till att det finns blommor i närheten.

Redan nu har de första gästerna börja ta in på befintliga hotell. Vissa kommer i mars och april, andra väntar till juni och juli och några flyttar in så sent som i september.