Charlion klara för Live Green

Foto: Pressbild

Indierock- och synthpopbandet Charlion är klara för Live Green festival i Hoglands park i augusti.

Stockholmsbandet Charlion har hämtat inspiration från band som Foo Fighters och Rage against the machine. Den 8 juni släppte de sitt nya album ”Disco for loosers”. Detta efter olyckan som skadade sångaren Karls Hedtjärns röst.

– Vår spelning på Live Green den här sommaren betyder väldigt mycket för oss som ett sätt för oss att kunna konkretisera vad vi har gått igenom de senaste två åren. Vårt album skulle ha släppts förra sommaren men på grund av en olycka när jag, sångaren, skadade min röst kunde vi inte spela in sång på de låtar vi hade skrivit. Rösten klarade det helt enkelt inte. Vi befann oss i ett otroligt speciellt läge där det år vi hade spenderat till mångt och mycket revs upp. Det är med det här bagaget vi är fantastiskt stolta över att stå med ett album att visa upp för alla på Live Green, säger Karl Hedtjärn, sångare i Charlion.

Lördagen den 4 augusti spelar bandet på Live Green i Karlskrona.