Dags för rockig nostalgikväll – och lite nykomlingar...

Fakta

The Bones

• Karlskronas egna rocklegender som bildades 1996 och består av Boner, Beef Bonanza, Andi Nero och Spooky Fred.

• Första albumet släpptes år 2000, sedan dess har det blivit ytterligare fem album och ett livealbum samt otaliga spelningar både lokalt och internationellt.

Scratch

• Bandet bildades i Nättraby runt 1981 under annat namn av då 13-åriga Niklas Olausson och 14-åriga Mats Johansson, och var verksamt till 1987.

• Gruppen släppte vinylsingeln ”Scratch” 1985, med låtarna ”Before the rain” och ”Metal breaker”. 1986 spelade man in en demo under namnet Kazandra i Voicestudion med låtarna People, Angel of the night och Crazy Love. Samma år vann man Rock-SM-uttagningen och fick representera Blekinge i klassen ”band under 20 år”.

• Bandets första singel såldes i 1500 exemplar, snabbt, och är idag hett eftertraktad av skivsamlare världen över. Ett exemplar såldes via Tradera för cirka 7 000 kronor.

• I December 2017 släpptes åter debutsingeln Before the rain/Metalbreaker tillsammans med bandets övriga låtar på nytt, via skivbolaget ”Cult Metal Classics”.

The Answer Stays

• Bildades i början av året och gjorde sitt första framträdande på regionfinalen av Imagine i slutet av april. De fick representera Blekinge på riksfinalen i Gävle.

• På detta följde en fritidsgårdsturné i Blekinge i början av sommaren. The Answer Stays består av Andreas Hammar, Emil Wallin, Robert Olofsson och William Gullbing.

Källa: Musik i Blekinge