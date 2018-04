De slår ett slag för Blekinges bryggor

Foto: Mattias Mattisson

De klassiska bryggorna blir allt färre. Ett kulturarv är på väg att försvinna. Med hjälp av en enorm tavla och Instagram vill Blekinge museum och konstnären Bengt Saltö bevara bryggorna för eftervärlden.

Vad vore Blekinges skärgård utan de charmiga bryggorna längs med kusten och vid insjöarna? Just den typen av klassiska bryggor är dock starkt utrotningshotad i takt med att de ersätts med modernare konstruktioner.

Någon som reagerat är Karlskronakonstnären Bengt Saltö.

– De försvinner i rasande takt, det är väldigt sorgligt att se. De gamla bryggorna är vackra och betydde mycket för de som använde dem, säger han.

Under måndagen fanns han på plats vid Blekinge museums förrådsmagasin på Rosenholm tillsammans med en fyra kvadratmeter stor tavla som han donerar till museet. Tavlan föreställande en klassisk brygga har nu blivit startpunkten för en ny kulturhistorisk satsning från museet.

– När vi kom i kontakt med Bengt fick vi upp ögonen för det faktum att de gamla bryggorna är starkt utrotningshotade. Nu blir tavlan en del i ett pilotprojekt där vi ska prova att samla in bilder och information från allmänheten med hjälp av sociala media, säger Marcus Sandekjer, länsmuseichef.

Foto: Mattias Mattisson

Christoffer Sandahl som är samlingsansvarig berättar att museet vill ha in allmänhetens bilder och berättelser som handlar om bryggor runt om i hela Blekinge. Framförallt tänker man använda sig av Instagram, men det går bra att skicka in bilder via mail eller komma in med dem för hand också.

– Nu hoppas vi på ett stort deltagande från Blekingeborna, säger han.

När Bengt Saltö berättar om sin barndom och det arbete som krävdes för att bygga en brygga är det lätt att förstå varför han vurmar så för byggkonsten.

– Det krävdes tre man för att få ner de långa stolparna i dyn och varje år behövdes det underhåll för att bryggan skulle hålla sig rak och fin. Det var ett enormt jobb. Bryggornas utformning berodde på vilka material man hade tillgängligt.

Han berättar till exempel om en man som hade ett ganska speciellt tillvägagångssätt.

– Han kom cyklande, iförd en basker med knopp högst upp, väldigt prydligt klädd. På pakethållaren hade han ett fint inslaget paket. När han kom fram klädde han på sig en overall, packade upp paketet som innehöll ett par bräder. Sedan mätte han noggrant och spikade dit bräderna på sin brygga. Vi kallade honom ”Bit för bit”.

Marcus Sandekjer är glad över att konstnären uppmärksammat ämnet.

– Mycket som är värt att bevara försvinner innan man inser att det är hotat. Nu får vi chansen att få in bilder och berättelser innan det är för sent. Projektet ska pågå i alla fall över sommaren. Sedan ska det sammanställas på något sätt.

Bilderna som man lägger upp på Instagram taggas med #blekingebryggor. På det sättet kan museet samla in och sammanställa allt material. Saltsjös målning finns även att beskåda på söndag då det är öppet hus på förrådsmagasinet.