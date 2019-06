Debatt om ny skattehöjning - ”Vi är inte där i dag”

Foto: Mattias Mattisson

Under dagens debatt i regionfullmäktige väcktes frågan om att höja skatten igen.

Ledande politiker avfärdar inte en skattehöjning.

– Man kan inte utesluta att vi är tvungna att höja skatten om vi inte får ihop ekonomin. Men vi är inte där i dag och vi planerar inte någon skattehöjning, sa Lars Karlsson (C), regionstyrelsens vice ordförande i talarstolen.

I november 2018 höjde Region Blekinge skatten med 40 öre - ett förslag som fick stöd av Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna.

Alliansen ville under förra året höja skatten med 50 öre - något som Lars Karlsson (C) påpekade under dagens debatt i regionfullmäktige.

– Nu kan vi se att vi hade behövt den skattesatsen som vi förespråkade, sa Lars Karlsson.

– Nu kommer en invit från alliansen att höja skatten i november. Ni verkar i alla fall leka med den tanken, sa Christina Mattisson (S), gruppledare.

– Nej, vi ska inte höja skatten. Men vi ser att vi hade behövt de pengarna från vårt förslag på en skattehöjning som vi la fram i höstas. Det verkar som Socialdemokraterna vill höja skatten, sa Emma Stjernlöf (M).

– Antingen höjer man skatten eller inte. Ni säger att ni inte ska höja skatten, men ni säger att vi hade behövt en högre skattesats. Ni ger olika besked inom alliansen, sa Markus Alexandersson (S).