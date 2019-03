Di Leva gör hyllningsshow till Bowie

Foto: Jens Kristiansson

David Bowie var anledningen till att Thomas Di Leva blev artist. När idolen gick bort var det som att förlora en familjemedlem för Di Leva. Därför gör han nu en hyllningsshow till den stora artisten.

Under uppväxten i Gävle var Thomas Di Leva utanför och mobbad. Men så kom David Bowie in i hans liv och visade att det var okej att vara den man är och att han inte behöva bli någon annan eller passa in.

– På 70-talet var han artisten för alla som inte passade in. Han kände sig nog själv utanför och excentrisk, säger Di Leva.

Idolen kom att betyda mycket under hans uppväxt.

– Jag hade nog inte blivit artist om han inte hade kommit in i mitt liv, säger han.

Bowie fick Di Leva att våga gå sin egen väg som artist och att inte fokusera på vad som är trendigt och att ha rätt frisyr utan att i stället ha sin egen stil, göra sin egen grej och tänka på vad som är viktigt.

– Hur känns det, vad är det man känner när man tittar ut i världen i dag? Det är det man skriver om i stället för det folk tycker att man ska skriva om.

Eftersom artisten haft sådan stor påverkan på honom var det tungt när idolen gick bort.

– Det kändes som när en familjemedlem har gått bort.

När Di Leva sedan var med i Diggiloo samma år uppmanade Lasse Holm honom att sjunga Life on Mars.

– Varje show fick jag stående ovationer och inte ett öga var torrt. Jag kände att det nog inte bara är jag som känner så mycket för David Bowie. Då föddes en idé till en hyllningsshow för honom.

Den 31 mars kommer showen Changes till Karlskrona konserthusteater. Då ska han ge publiken en resa genom David Bowies hits och hans konstnärliga förmåga.

– Många som gillade David Bowie men som aldrig såg en konsert med honom kan se denna för detta kommer nästan att vara som att se en David Bowie-konsert fast med mig som honom.

Några Thomas Di Leva-låtar blir det dock inte, utan allt handlar om idolen. Att showen heter Changes beror på att allt förändras omkring oss hela tiden.

– Det var det som var så fantastiskt med David Bowie att han förändrades som artist hela tiden. Jag tror inte att vi hade haft Madonna utan Bowie. Hon har också bytt stil och hon har sagt att han betydde mycket för henne när hon var ung.

Favoritlåten med Bowie är Life on Mars om han måste välja.

– Life on Mars är en av världens bästa ballader. Den kom till genom att han hittade en fransk folkvisa som han skulle göra en översättning på men förlaget såg till att han inte fick använda den. Paul Anka tog den och den blev My way som bland annat har sjungits av Frank Sinatra. I ilska skrev Bowie Life on Mars och man kan höra att den har lite samma ackordstil som My way. Man kan höra var inspirationen kommer ifrån. När den kom ut så var den inte så känd men det är en kulthit i dag och fler känner till Life on Mars än My way. Och sen är vi ju på väg till Mars nu. Det är en ständigt aktuell låt.