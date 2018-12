Dieseltjuvar härjade i bergtäkt

Någon gång under julhelgen tog sig okända in på ett bergtäktområde i Augerumstrakten, och åstadkom en hel del skadegörelse på bland annat en hjullastare och en lastbil, bland annat i form av krossade rutor, uppbrutna tändningslås och avklippta elkablar. Men dessutom tillgreps ungefär tusen liter diesel ur en större tank på området, liksom 2-300 liter diesel ur en lastbil. För att komma in på området hade förövarna också brutit upp en vägbom.