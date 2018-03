E–type firar påsk i Karlskrona

Foto: Mattias Mattisson

Artisten E-type kommer till Karlskrona på påskafton och uppträder på Circo.

Arrangörerna meddelar att det är ett stort tryck på biljetterna.

”Biljetterna håller på att ta slut”, skriver Circo på sin Facebooksida.

På Påskafton den 31 mars gästar artisten Martin Eriksson – alias E-type – nattklubben Circo i Karlskrona.

E-type har en hel hög med hits i bagaget när han drar till Blekinge.

Från mitten av 90-talet och framåt har han seglat upp på topplistorna med låtar som: ”Set the world on fire”, ”This is the way”, ”Russian Lullaby”, ”Paradise”, ”Life”, ”Here I go again” och ”Angels crying”.

E-Type var under hösten 2011 med i TV-programmet "Så mycket bättre".