Efter brokraschen: Vakter stoppar trafiken

Foto: Mattias Mattisson

Vakter från Svevia stoppar nu trafiken vid den E22-övergång där en lastbil kilades fast under en gångbro i helgen.

– Att släppa över eleverna där när de är vana vid en säker övergång känns inte bra, säger Peter Johnsson på Trafikverket.

Det var strax innan klockan 9 på lördagen som en lastbil med kran körde in i gångbron i centrala Jämjö. Lastbilen kilades fast under gångbron och vägen stängdes av i båda riktningarna under hela dagen på grund av rasrisk från bron.

Under natten till söndag lyftes bron bort och vid sextiden på söndagsmorgonen öppnades E22:an under gångbron för trafik igen.

De som vill korsa vägen får numera använda den gångpassage som finns bredvid gångbron. Vid gångpassagen gäller dock inte samma regler som vid ett övergångsställe. Bilarna behöver nämligen inte stanna för de gående. På måndagen sattes dock två vakter från Svevia in som stoppar trafiken när det kommer folk som ska gå över gångpassagen.

– Det var rätt mycket barn som gick över till skolan här bredvid imorse och lärarna och föräldrarna har varit jätteglada för att vi står här. De är ju så klart rädda om barnen, säger Timmy Johansson, en av vakterna som vanligtvis jobbar med vägreparationer.

– Det är väldigt sällan vi sätter in vakter såhär men det är ju en väldigt speciell situation och det ligger en skola precis här bredvid, fortsätter han.

Vakterna ska stå vid gångpassagen tills trafikverket har hittat en annan lösning för att få eleverna över vägen på ett säkert sätt.

– Det är ju ändå en Europaväg och att släppa över eleverna där när de är vana vid en säker övergång känns inte bra, säger Peter Johnsson på Trafikverket.

På Trafikverket inspekterar man nu den skadade gångbron för att komma fram till om man ska sätta upp samma bro igen eller om man måste sätta upp en ny.

– Om det är allvarliga skador på bron får vi sätta upp en ny men annars kan vi sätta upp den gamla. Jag vet inte hur lång tid detta kommer ta men vi vill göra det så fort som möjligt såklart, säger Lars Nilosjö, projektledare för brounderhåll på Trafikverket.

Kan det bli tal om att göra om gångpassagen till ett övergångsställe istället?

– Vi arbetar utifrån att bron ska tillbaka, säger Nilosjö.