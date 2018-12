ENKÄT: Vad minns våra kulturprofiler från 2018?

Mycket kan förändras på ett år. Några händelser glöms bort medan andra lämnar ett extra starkt avtryck. Vad minns våra kulturprofiler från det gångna året och hur ser planerna ut inför nästa år?

Vad minns du bäst från 2018?

Foto: Mattias Mattisson

Katarina Mazetti, Författare

– Det var året då klimatångesten fick ett ansikte. Dag efter dag i en hetta som gjorde en så matt att ingenting blev gjort. Som tur var hade vi en ny brygga på Tjurkö, stor som en dansbana, där vi låg och flämtade medan de minsta lekte i sin plastbassäng. Och man blundade och tänkte på hur mycket av Karlskrona som skulle finnas över vattenytan om femtio år.

– Det andra har jag trevliga minnen ifrån. Den pigga och händelserika Bok och hav-festivalen i maj, med bland annat den spännande serie-bokförfattaren, matrosen och båtbyggaren Karin Gavelin. Jag räknar med att den festivalen blir lika trevlig i maj 2019.

Vad har du för planer inför 2019?

– Under 2019 ska jag bland annat besöka Paris under deras stora bokmässa, resa till Rila i Bulgarien på folkmusikfestival och skriva färdigt ett par böcker jag brottats med i några år.

Foto: Mattias Mattisson

Louise Lindén, Entreprenör

– Jag måste säga min medverkan i TEDx Karlskrona. Jag tyckte det var så häftigt att få tala där och det har alltid varit med på min bucketlist.

Vad har du för planer inför 2019?

– Det finns mycket. Jag är väldigt samhällsintresserad och tycker det är så spännande nu med utvecklingen av hållbarhet och jämställdhet. Jag vill förbättra och expandera Live Green festivalen ytterligare och även samarbeta med andra festivaler.

Foto: Mattias Mattisson

Håkan Grahn, Musiker

– 2018 för mig har varit en verklig blandning av Ups- and Downs. Träffen med körerna Coeur Madame och Coeur Monsieur var en topp i mars. Mitt projekt inom Primärvården med kombination Musik & Hälsa är också värt att nämna. Det är otroligt belönande att se hur olika former av musik kan innebära skillnad med att få hela människan att må bra.

Vad har du för planer inför 2019?

– Av 2019 förväntar jag mig att kunna fortsätta jobba mer målmedvetet med mitt band, The Band By The Sea. Ett band där vi spelar originalmusik med ett skönt gäng. Coeur Madame fyller 10 år och det kommer firas med en show. Sedan ska det bli spännande att följa med sonen Max vidare i musikproducentbranschen.

Foto: Maths Olsson

Lisa Syrén, Programledare

– Det finns mycket. Men framförallt mitt 50-års jubileum tillsammans med Marinens musikkår från Karlskrona. Sedan slutade jag på ”Ring så spelar vi” efter 22 år och tog farväl av lyssnarna och kollegor, det var ett stort ögonblick.

Vad har du för planer inför 2019?

– Jag ska fortsätta jobba med de program jag har, och jobba vidare för att Björkholmen ska utvecklas på ett positivt sätt.