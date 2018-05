Enkelriktat på Högabergsgatan

Från och med fredagen den 11 maj är trafiken på Högabergsgatan på Trossö enkelriktad.

Det betyder att det inte längre är tillåtet att köra in på Högabergsgatan via den södra infarten. I stället är det bara tillåtet att köra via infarten från Bryggaregatan och i körriktning mot Stora Möllebacksgränd.

Om du kör på Stora Möllebacksgränd, från Ronnebygatan, måste du fortsätta i nordvästlig riktning på Stora Möllebacksgränd och sedan svänga höger på den norra infarten till Högabergsgatan.

Parkering på Högabergsgatan sker fortfarande på samma platser där parkeringarna är i dag, men bilen måste stå i färdriktningen så att den inte är vänd mot trafik.