Familjedag med clowner och prinsessor

Foto: Mikael Evard

Röda näsor invaderade Mjölnarholmen i lördags. En familjedag på ön färgade nosen på både vuxna och ett stort antal barn.

Riksteaterföreningen i Karlskrona anordnade för första gången en gratis familjedag på Mjölnarholmen. Det gjorde att barn och vuxna fyllde ön.

Det fanns chans att pröva på exempelvis stövelkastning, fiskedamm och ansiktsmålning, men det mest uppskattade var nog föreställningen ”Trio Smack”. Den spelades av tre clowner från Dotterbolaget.

– De var superbra, väldigt proffsiga och otroligt roliga för både stora och små. Vi skrattade mycket, säger Katarina Kvist-Leihall som fanns på plats med sexåriga dottern Juni.

Men det var inte bara vuxna clowner som gick omkring med röd näsa. Runt omkring dök barn efter barn upp med färgade nosar.

Foto: Mikael Evard

Sandra Penzo var en av de personer från den lokala föreningen som var utklädda för att roa de små.

– Mitt drömjobb har ju varit som prinsessa på Disney, men prinsessa i Skärgården är precis lika bra, sa Sandra som just såg ut precis som en sådan kunglighet med liten krona och allt.

Hon läste bland annat sagor för de barn som samlats i en ring runt henne.

Åsa Wijk hade tänkt åka ut till Mjölnarholmen med sin son Mattis och vara med om dagen. Hon stod därför vid Handelshamnen och väntade på hop on hop off båten som skulle komma 12:30. Men efter tio minuter hade ingen ännu kommit och dessutom upptäcktes det att just den turen inte angjorde Mjölnarholmen.

Istället gick Åsa och Mattis en sväng till Marinmuseét i väntan på rätt båt. Det gjorde att sonen hade med sig en ny kompis när de väl kom ut till Mjölnarholmen, en nyinköpt säl att gosa med. Den kallades ”Kapten” eftersom den just köpts på museét.

Foto: Mikael Evard

Väl framme på ön låg Mattis i en hängmatta och kramade sin säl.

– Bara att var här ute är ju helt fantastiskt, sa mamma Åsa trots att de missat föreställningen med clowner.