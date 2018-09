Färjetrafiken i Blekinge berörs inte av stormen – i nuläget

I nuläget har inga avgångar i färjetrafiken ställts in i Blekinge på grund av vädret. – Men vi följer noga utvecklingen, säger Jesper Waltersson, presschef vid Stena Line.

Stena Line har ställt in flera avgångar mellan Göteborg och Danmark på grund av stormen som drar in över västkusten. SMHI har gått ut med en klass 1-varning för hårda vindar även i Blekinge under fredagseftermiddagen och helgen.

Men i Blekinge är inga avgångar i färjetrafiken inställda.

– Vi följer prognoserna och gör bedömningar utifrån dem. Man vet ju inte riktigt i vilken riktning ovädret kommer att röra sig.

Även DFDS som kör färjetrafik mellan Karlshamn och Klaipeda, Lituaen, kör som vanligt sina två kvällsrutter lördag och söndag.

Dock med reservation för vissa förseningar på grund av de starka vindarna.