Filmfestival som vill sätta Karlskrona på kartan

Nominerade filmer i Baltic Sea Competition

A Moment in the Reeds (Finland, Mikko Makela)

Border (Sverige, Ali Abbasi)

Breathing into Marble (Litauen, Giedrė Beinoriūtė)

Denmark (Danmark, Kasper Rune Larsen)

Foam at the Mouth (Lettland, Jänis Nords)

Going West (Norge, Henrik Martin Dahlsbakken)

Nina (Polen, Olga Chajdas)

Suleiman Mountain (Ryssland, Elizaveta Stishova)

The Manslayer / The Virgin / The Shadow (Estland, Sulev Keedus)

Transit (Tyskland, Christian Petzold)