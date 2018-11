Flygplan har kört in i vägg på Arlanda

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Ett flygplan från Air India uppges ha kört in i en vägg på Arlanda. Enligt vittnen har en vinge fastnat i en vägg, rapporterar Aftonbladet.

Stockholmspolisen meddelar att planet krockade med sin vänstra vingspets med en byggnad när det var på vägen till gaten. Det befann sig 179 passagerare ombord. Enligt polisen har inga personer skadats.

Robert Pletzin, presschef vid Swedavia, säger att en händelse med ett plan från Air India har inträffat vid 17.45.

– Planet kom från New Delhi. Vi kan inte gå in på exakt vad som har hänt. Vi håller på att samla in uppgifter, säger han till TT.