Förskolebarnen sa ”hej” på fem språk

Foto: Privat

Nu är det sjösatt – ett Erasmus-projekt där barnen på förskolorna Sagolunden och Spandelstorps Gårds förskola ska utbyta erfarenheter de kommande två åren.

I torsdags kickade de två förskolorna igång ett Erasmus-projekt, ”Learn from each other, with each other”, där barnen ska ha ett projekt tillsammans med barn från Frankrike, Italien, Grekland, Polen och Irland.

Man ska prata om kulturarv och ländernas olika traditioner för att få en respekt och acceptans för andra länder kulturer. Utanför skolan samlades man för att säga ”hej” på fem språk innan alla barnen fick ett uppdrag av självaste Pippi Långstrump.