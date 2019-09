Fortsatt stabsläge på sjukhuset

Foto: Franz Feldmanis

Stabsläget på sjukhuset kvarstår fram till eftermiddagen då man ska göra en ny utvärdering. Men inga planerade operationer behöver ställas in.

Det var under tisdagen som Blekingesjukhuset gick in i stabsläge efter att man fått ett ovanligt stort inflöde av patienter under söndagen. Vårdplatserna räckte inte till då det är brist på sjuksköterskor och man tvingades ställa in vissa operationer.

Efter ett möte på onsdagsmorgonen beslutade man att stabsläget skulle kvarstå till eftermiddagen då man ska hålla ett nytt möte.

– Men läget är försiktigt förbättrat. Inflödet till akuten har varit hanterbart i natt och vårdplatsläget har förbättrats något sedan igår kväll, säger Maria Arvidsson Karlsson som är chef för förvaltningsstaben.

De operationer som är planerade under dagen kommer att genomföras.