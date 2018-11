Fur hemsökt av tjuvar

Okända har brutit sig in i en för närvarande obebodd villa i Fur, via ett fönster på baksidan. En granne förstod härommorgonen att allt inte stod riktigt rätt till då persiennerna på husets framsida plötsligt var nere, trots att ägaren, en äldre kvinna, vistades på annat håll. Men det är oklart om någonting tillgripits. Inte långt därifrån har okända också brutit sig in i en container, tillhörig Karlskrona kommun. Även i det fallet är det oklart om någonting stulits.

I dag polisanmäldes också ett eventuellt inbrott på macken i Fridlevstad i natt.