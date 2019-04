Häktningsförhandlingar – efter fräck stöld på körskola

Foto: Privat

En man 30-årsåldern kunde gripas efter att ha fastnat på en övervakningskamera då han mitt på dagen klev in på en körskola och snabbt länsade saker av värde inne på kontoret.

Nu ska mannen upp i häktningsförhandlingar under tisdagen, misstänkt för flera stölder.

Sydöstran berättade igår om den fräcka stölden då en man mitt på blanka dagen gick in på körskolan Walk in drive out på centrala Trossö.

Trots att en introduktionskurs pågick i lokalerna intill hann tjuven stjäla både en plånbok, en laptop, två bilnycklar samt två telefoner.

Den misstänkte fastnade på bild, och tack vare att körskolans inlägg på Facebook blev rejält delat på sociala medier gjorde att en uppmärksam servitris kunde larma polisen som grep mannen på restaurangen.

Mannen, som är i 30-årsåldern, ska under tisdagen upp i häktningsförhandlingar i Blekinge tingsrätt, misstänkt för stölden på körskolan samt ytterligare grova stölder samma dag då flera lägenhetsinnehavare på Trossö fick påhälsning då de var hemma.

