”Hänger ut dig på nätet”

Om han inte omgående betalade in ett antal tusenlappar skulle avsändaren se till att publicera ofördelaktiga bilder på den 70-årige mannen, på nätet. Detta utpressningsmejl skickades till mannen i Karlskrona i förra veckan, och har nu lett till att polis kopplats in. Några ”ofördelaktiga bilder” att publicera finns inte, och det verkar som om mannen är en av många som valts ut på måfå av den ännu okände avsändaren. Polisen i Karlskrona har tidigare i sommar fått in ett par anmälningar av samma karaktär, och varnar förstås för det bedrägliga fisket.