Hon bjuds in till middag med kungafamiljen

Foto: Pontus Lundahl/TT

Ulrika Bodin som är verksamhetsutvecklare på kvinnojouren i Karlskrona har bjudits in till Sverigemiddag med kungafamiljen för att prata om kvinnojourens arbete.

Sverigemiddagen är kungafamiljens sätt att uppmärksamma och tacka personer som har gjort en betydande insats i samhället.

Middagen hålls på kungliga slottet den 14 september i närvaro av kungafamiljen och Sveriges alla landshövdingar.

Ett 80-tal representanter från kultur, näringsliv, utbildning, idrott och föreningsliv från Sveriges 21 län bjudits in. En av dem är Ulrika Bodin på kvinnojouren i Karlskrona.

– Det är väldigt hedrande att vårt arbete uppmärksammas på detta sättet, man är både stolt och hedrad och samtidigt väldigt ödmjuk, säger hon.

Hon trodde först att det var ett skämt när hon fick hem inbjudan från hovet i brevlådan.

– Det var väldigt strikt med vad som gäller, när man ska komma, vilka tider som gäller och att det är klädkod med smoking eller mörk kostym. Så det har varit svårt att veta vad man ska ha på sig, säger Ulrika Bodin.

Hela kungafamiljen utom Madeleine deltar under middagen och det blir först middag och sedan kaffe med avec, berättar Ulrika.

Det är landshövdingen som skickar in förslag på människor att bjuda in till Sverigemiddagen. Sedan väljer kungen ut vilka som ska bjudas in.

– Det är kul att landshövdingen ser det arbete vi gör. Vi ger inte bara stöd och skydd till kvinnor och barn, utan vi jobbar även mycket med kunskapsspridning och opinionsbildning., säger Ulrika Bodin som är pirrig inför Sverigemiddagen.