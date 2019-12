Hon kan vinna pris på Gaygalan

Foto: Mattias Mattisson

Sophia Ahlin från Karlskrona är nominerad till att vinna priset ”Årets keep up the good work” på Gaygalan.

”Tusen tack #QX och alla som nominerat mig! Jag är totalt överväldigad”, skriver Sophia Ahlin, på Twitter.

Den 3 februari 2020 arrangeras QX Gaygala och Sophia Ahlin är nominerad i kategorin ”Årets keep up the good work”.

”Den drivna politikern tog initiativ till Sölvesborgs Pride, som blir verklighet i sommar. Sophia är en av landets mest drivande hbtq-politiker som bara i år kämpat mot regnbågsflaggning förbud, slagits för en modernare familjepolitik där flera kan bilda familj, samt jobbat för att stärka regnbågsrättigheter.”, står det i nomineringen.

Sophia Ahlin är vice förbundsordförande för Öppna moderater och ledamot i kommunfullmäktige i Karlskrona. Hon har under flera år varit ordförande i Pride Karlskrona.