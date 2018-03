Hyllade stjärnskottet spelar till Hasslöfestivalen

Foto: Claudio Bresciani/TT

Artisten Sarah Klang spelar på sommarens Hasslöfestival.

Sarah Klang släppte sin debutskiva "Love In The Milky Way" - som recensenterna har hyllat - i början av året. Albumet innehåller bland annat låten "Left Me On Fire" som har spelats flitigt på radio.

Sarah Klang har gjort omtalade uppträdanden i ”På Spåret” och på ”P3 Guld-galan" och har dessutom nominerats till en Grammis i klassen ”Årets nykomling”.

Torsdagen den 12 juli uppträder Sara Klang på Hasslöfestivalen i Karlskrona.

- Sarah Klang har en fantastisk röst och vi är extremt stolta över att ännu en gång kunna bjuda festivalbesökarna på en ny och spännande svensk artist, säger Malin Törnquist på Paraply produktion.

Sarah Klang har jämförts med artist såsom Lana Del Rey och First Aid Kit.