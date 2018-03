Infekterad byträta polisanmäld

Polisanmälningarna duggar nu tätt kring en infekterad träta i en by i de norra kommundelarna. En kvinna i 50-årsåldern polisanmäler en några år yngre granne för bland annat falsk tillvitelse, ofredande och olaga hot. Grannen, en man, ska bland annat ha angivit henne som vittne till ett bråk som hon menar aldrig har ägt rum. Han ska också ha givit henne skulden för ett missfall sedan hon krävt ett lån tillbaka, och han ska har skrikit könsord och andra obehagligheter efter henne då de mötts ute i byn. I samma by och kretsar polisanmäler en kvinna en äldre kvinna för att systematiskt ha trängt in i hennes bostad, och börjat leka med, och även fråga ut, hennes minderåriga dotter. Det hela har blivit mycket obekvämt och oönskat av familjen. Det är nu upp till polisen att försöka få någon rätsida på alla anmälningar och anklagelser.