It-företag i Karlskrona växer

Foto: Mattias Mattisson

I höstas etablerade sig it-konsultbolaget Consid i Karlskrona. Nu har företaget vuxit till närmare 20 anställda och det kan bli tal om fler anställningar framöver.

Som Sydöstran berättade om i september har Consid, som erbjuder konsulttjänster inom IT, management och digital marknadsföring, öppnat kontor på Trossö i Karlskrona.

Nu skriver företaget i ett pressmeddelande att expansionen fortsätter. Just nu arbetar 20 personer på kontoret, och fler rekryteringar ser ut att vara på gång.

– Vi är bland annat igång med ett större uppdrag inom Internet of Things för en stor kund som inte har sin bas i regionen och fler åtaganden är på väg till Karlskrona. Vi har även börjat samarbeta med flera lokala aktörer. I maj flyttar vi in i nya lokaler och just nu har vi väldigt bra förutsättningar för att fortsätta att anställa, leverera och växa i Karlskrona, vilket vi är otroligt glada över, säger Patrik Hall, regionansvarig på Consid Karlskrona.

Företaget startade i Vetlanda 2000 och har i dag nära 700 anställda på 16 orter. Consid finns sedan tidigare i Blekinge då de i mars köpte upp Karlshamnsföretaget Appcorn.