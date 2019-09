Jägare varnar när E22 stängs av – ”En känd farlig väg”

Foto: Johan Svensson

Under hela helgen stängs sträckan mellan Fågelmara och Brömsebro av på E22.

Nu varnar jägare för att ta det försiktigt på den vägen där trafiken leds om.

Trafiken norrifrån mot Karlskrona leds om i höjd med Bergkvara.

Man kör via Torsås, på väg 513 (Karlskronavägen) via Flyeryd och sedan ut till E22 via väg 758 i Fågelmara.

– Här vill vi varna trafikanterna för älgarna. Karlskronavägen är en känd farlig väg där det står skog nära intill vägen. Och det har varit fem älgolyckor i området den senaste veckan, säger Germund Eriksson, länsansvarig eftersöksjägare, till Barometern.

Som Sydöstran berättade igår stängs E22 av mellan Fågelmara och Brömsebro från fredag kväll den 13 september till måndag morgon 16 september.

Det är en stor vägtrumma, även kallad rörbro, som går under E22 mellan Fågelmara och Brömsebro som ska bytas ut.

Trafik söderifrån leds förbi arbetet via Kristianopel på väg 757, 763 och 749.

Trafik norrifrån leds förbi arbetet via Torsås och Flyeryd på väg 504, 513 och 758.